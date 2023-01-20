Otomobil kaldırıma çarparak taklalar attı: 4 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan araçta 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Kozlu İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre Baran Yavuz(18)idaresindeki 67 ES 689 plakalı Renault marka otomobil kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç taklalar atarak durabildi. Kazada Barkın Yavuz(15), Eren Öztürk(18), Kaan Kaymakve sürücü Baran Yavuz olmak üzere 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipler çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.