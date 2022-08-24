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Otomobil ızgarasındaki uyuşturucu jandarmanın gözünden kaçmadı

3. Sayfa Haberleri

Otomobil ızgarasındaki uyuşturucu jandarmanın gözünden kaçmadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada klimanın ızgara bölümünde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada klimanın ızgara bölümünde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manavgat İlçesinde uyuşturucu madde ticareti ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde H.P., D.Ö., Y.Ş. ve B.Ş. isimli şahısların uyuşturucu madde sattığı tespit edildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince şüpheliler Manavgat ilçesi Örnek Mahallesinde yakalandı. Araçta yapılan aramada ise 8 gram esrar, 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

4 şüpheli gözaltına alınarak adli işlemlere başlandı. Ayrıca Y.Ş isimli sahsın uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranma kaydının olduğu tespit edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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