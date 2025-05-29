Otomobil İstinat Duvarına Çarptı: 2 Yaralı

Otomobil İstinat Duvarına Çarptı: 2 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, yoldan çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil istinat duvarına çarptı: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde yoldan çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yozgat-Alaca karayolu üzerindeki Zile Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan, Güven A. idaresindeki 06 BE 6495 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde karşı şeride geçerek yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan Sancar A. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM GÜNDUGAN - 3.Sayfa
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