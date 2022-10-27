Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Kayseri'nin Talas ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Şehit Komandolar Caddesi ile Erciyes Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada, İ.Ö. idaresindeki 38 BT 434 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede otomobilde bulunan Ülfet Özcanlar'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü ile birlikte F.N. ve F.T. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Hayatını kaybeden talihsiz kadının cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri Talas 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title