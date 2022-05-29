Otomobil istasyondan çıkan motosiklete çarptı: 1 ölü - Haberler

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Otomobil istasyondan çıkan motosiklete çarptı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil istasyondan çıkan motosiklete çarptı: 1 ölü

Denizli'nin Buldan ilçesinde otomobilin yakıt aldığı istasyondan çıkan motosiklete çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Denizli'nin Buldan ilçesinde otomobilin yakıt aldığı istasyondan çıkan motosiklete çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kaza, Buldan ilçesine bağlı Kadıköy mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir- Buldan karayolu üzerinde seyir halindeki Mercedes marka araç, akaryakıt aldıktan sonra karayoluna çıkan Nevzat Karaca (58) idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikleti kullanan Nevzat Karaca kanlar içerisinde kalırken, Mercedes marka araç ise orta refüje çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler, kazada ağır yaralanan Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Karaca'nın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, ekipler kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mercedes Tragger Denizli Ölü 3. Sayfa Haberler

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