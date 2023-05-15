Otomobil işletmeye daldı

Isparta'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki işletmeye daldı.

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 32 KA 707 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinde bulunan iş yerine daldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada ölen işletmede büyük hasar meydana geldi. Sürücü polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Araç ise olay yerine gelen çekici tarafından kaldırıldı. - ISPARTA