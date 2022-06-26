Otomobil, ışıklarda bekleyen 2 araca çarparak araziye düştü: 3 yaralı - Haberler

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Otomobil, ışıklarda bekleyen 2 araca çarparak araziye düştü: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil, ışıklarda bekleyen 2 araca çarparak araziye düştü: 3 yaralı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sinyalizasyon lambasında duran kamyonet ve hafif ticari araca çarpan otomobil, karşı yola geçerek boş araziye düştü.

Otomobil, ışıklarda bekleyen 2 araca çarparak araziye düştü: 3 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sinyalizasyon lambasında duran kamyonet ve hafif ticari araca çarpan otomobil, karşı yola geçerek boş araziye düştü. Meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı Türbe Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman Mahallesi istikametinden Adapazarı istikametine seyir haline olan H.A.K. idaresindeki 54 KG 627 plakalı Mercedes marka otomobil, sinyalizasyon lambalarında bekleyen E.T. idaresindeki 41 ADA 806 plakalı Peugeot marka hafifi ticari araç ile Y.C. idaresindeki 54 TD 068 plakalı Nissan marka kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı yöne geçen otomobil, boş araziye düşerek durabildi. Meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü araç içinde sıkışırken, yolcu olarak bulunan 2 kişi de yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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