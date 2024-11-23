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Otomobil İneğe Çarptı: 5 Yaralı

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Karaman'da bir otomobilin yola aniden çıkan bir ineğe çarpması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil ineğe çarptı: 5 yaralı

KARAMAN - Karaman'da yola çıkan ineğe otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Larende Mahallesi Kılbasan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Ş. yönetimindeki 70 FN 006 plakalı Peugeot marka otomobil, aniden yola çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan inek telef olurken, kazada otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Emine Ş. (48), Cennet Hümeyra Ş. (11), Yiğit Ç. ve Rabia Ç. (17), yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan yaralılardan Rabia Ç'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Otomobil İneğe Çarptı: 5 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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