Otomobil İneğe Çarptı: 3 Yaralı

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Siirt'te yola çıkan bir ineğe çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazada inek telef oldu ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Otomobil yola çıkan ineğe çarptı: 3 yaralı

SİİRT - Siirt'te otomobilin yola çıkan ineğe çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, hayvan olay yerinde telef oldu.

Kaza, Siirt Başur Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Sürücü ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yola aniden çıkan ineğe çarptı. Kazada inek olay yerinde telef olurken, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT DİLEK - 3.Sayfa
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