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Otomobil ile yolda ağaç taşıdı, trafiği tehlikeye düşürdü

3. Sayfa Haberleri

Otomobil ile yolda ağaç taşıdı, trafiği tehlikeye düşürdü

Samsun-Ankara karayolunda otomobil bagajında ağaç taşıyan sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü.

Samsun- Ankara karayolunda otomobil bagajında ağaç taşıyan sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü.

Olay, Samsun-Ankara karayolunda geçen günlerde meydana geldi. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde 57 plakalı otomobil sürücüsünün vurdumduymazlığı 'pes' dedirtti. Otomobil sürücüsü aracının bagajına tam yerleştirmediği ve hiçbir güvenlik önlemi olmadan taşıdığı ağaçla yolda seyir etti. Ağaç dallarını yola sürterek seyahat eden sürücü, diğer sürücülerin korna ve selektörlerine rağmen Kavak istikametine doğru ilerlemeye devam etti.

Arkasından gelen sürücülere korku dolu anlar yaşatan 57 plakalı sürücü, uzun bir süre karayolunu kullandıktan sonra görüş mesafesinden uzaklaştı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler

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