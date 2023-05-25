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Otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da seyir halindeki otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da seyir halindeki otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Akçaabat Sokak üzeri Metro Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AHL 659 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yapan 55 M 0312 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsünde bulunan Mehmet Ö. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Canik 3. Sayfa Haberler

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