Üye Girişi
Haberler

Otomobil ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı: 6 yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile 3 tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Otomobil ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı: 6 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile 3 tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Osmangazi Mahallesi Dede Korkut Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, A.K. idaresindeki 06 MKT 09 plakalı Fiat marka otomobil, önünde seyreden Afganistan uyruklu A.N.'nin kullandığı 71 MA 0450 plakalı Arora marka elektrikli bisiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından, maddi hasarlı otomobil ve 3 tekerlekli motosiklet çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Kırıkkale trafik Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

 AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi

AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi

 Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda

Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda

Bakmadan Geçme

19 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 19 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 19 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 19 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Eyüp, Üsküdar, Pendik elektrik kesintisi! 19 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 19 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 19 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 19 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Beyoğlu hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Beyoğlu nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Beylikdüzü hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Beylikdüzü nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Beşiktaş hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Beşiktaş nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Beyoğlu, Fatih, Şişli 18-19 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Galatasaray Trencin maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Trencin maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İzmir Balçova, Gaziemir, Karaburun elektrik kesintisi! İzmir elektrik kesintisi saat kaçta bitecek, elektrikler ne zaman gelecek? Fenerbahçe Hull City maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Hull City maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu

5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title