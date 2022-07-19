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Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çameli - Acıpayam Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tali yoldan ana yola çıkan traktör ile otomobil Güzelyurt Makasında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör yan yatarak devrildi. Meydana gelen kaza sonrası traktör sürücüsü Ramazan İ. hafif yaralanırken, yolcu bölümünde oturan eşi Müzeyyen İ. yaralandı. Kazaya ilk müdahaleyi diğer sürücüler yaptı. Yaralılar için diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Ramazan İ. ve Müzeyyen İ.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırdı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri trafiği bir süreliğine durdurdu. Kaza sonrası maddi hasar oluşan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, trafik ise çift yönlü açıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Acıpayam Denizli 3. Sayfa Haberler

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