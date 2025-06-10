Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 1 Yaralı

Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 1 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu traktör sürücüsü yaralandı. Kaza kontrolsüz bir kavşakta meydana geldi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 15.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Ahsen Sokak ile Korkmak Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Korkmaz Sokak'ta seyreden sürücü Şemsettin E.yönetimindeki 16 JL 695 plakalı traktör, Ahsen Sokak'tan çıkan sürücü Risalet D.yönetimindeki 16 BCJ 65 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kaza sonucu traktörün sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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