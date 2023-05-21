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Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Malatya Karayolu Ozan Köyü girişinde Vakkas G., idaresindeki 02 FL 723 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden Özcan I., idaresindeki 02 ABP 598 plakalı traktöre çarptı.

Meydana gelen kazada otomobilde bulunan sürücü Vakkas G., yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Malatya 3. Sayfa Haberler

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