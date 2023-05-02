Otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

KARABÜK Karabük'te dönüş manevrası yapan tıra otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Karabük- Eskipazar karayolu Aşağı KızılcaörenKöyü mevkiinde meydana geldi. Oktay Akyüz yönetimindeki 78 BB 028 plakalı otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken Aşağı Kızılcaören istikametine dönüş yapmak isteyen Yıldıray Kızıltepeyönetimindeki 78 AAB 420 plaka sayılı çekici ve ona bağlı 34 SE 2018 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobil sürücü ile yolcu olarak bulunan Kamil Yılmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.