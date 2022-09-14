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Otomobil ile tır çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Otomobil ile tır çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu- Çorum karayolu Budaközü Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara'dan Çorum istikametine seyir halinde olan otomobil ile arkasından gelmekte olan tır çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil ve tırda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sungurlu Çorum 3. Sayfa Haberler

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