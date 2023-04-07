Otomobil ile motosikletin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük'te otomobil ile motosiklet çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Safranbolu ilçesi Camikebir Mahallesi Teksol Sokak üzerinde meydana geldi. Eski çarşı istikametinden Saklı cennet istikametine seyir halinde olan sürücü Z.Ö. idaresindeki 78 SG 598 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen B.B.K. idaresindeki 78 ABJ 985 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü B.B.K ile yolcu olarak bulunan Y.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan sürücü B.B.K.'nın durumunun ağır olduğu, kafatasında kırıklar olduğundan hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kamarasına yansıyan kazada, virajı dönen otomobille motosikletin çarpışması bir evin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsünün havaya fırlayarak takla atarak yere düşme anları yer alıyor. Bir başka motosiklet sürücüsü de kaza sonrası yerde yatan yaralıların yardımına koşması da güvenlik kamerasına yansıdı. - KARABÜK