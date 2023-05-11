Otomobil ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında: 1 ölü, 1 ağır yaralı Mardin'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında: 1 ölü, 1 ağır yaralı

MARDİN - Mardin'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Üçyol'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Suriye uyruklu olduğu öğrenilen baba ve oğul, kullandığı motosikletle 47 PD 927 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralı

Meydana gelen kazada motosiklet kullanan baba hayatını kaybederken, oğlunun ağır yaralandığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.