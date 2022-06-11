Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

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Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Pamukkale İlçesi Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 952 sokak üzerinde FB J 1031 plakalı otomobil ile 09 AFP 157 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletli kurye savrularak yere düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan kuryeye, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kuryenin omzunun kırıldığı şüphesi üzerine hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan motokuryeye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası motosiklet ve otomobilde maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pamukkale Denizli 3. Sayfa Haberler

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