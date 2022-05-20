Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Mevlana Caddesi ile 263 sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mevlana Caddesi'nde seyir halindeki Yalçın Eren İnaltekin idaresindeki 45 SB 5142 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken 263 sokağa dönmek isteyen Yakup Kahraman idaresindeki 35 R 5436 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerinden savrulan Yalçın Eren İnaltekin yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Manisa, Eylül, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title