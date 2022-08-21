Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Baba ve oğlu ölümden döndü 3. Sayfa Haberleri Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada baba ve 11 yaşındaki oğlu yaralandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada baba ve 11 yaşındaki oğlu yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı istikametinden Hisar Caddesi istikametine gitmekte olan Duran Y.E.'nin kontrolünde bulunan motosiklet ile Nida S.'nin kullandığı 07 SM 586 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Duran Y.E. ile ve motosiklette yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki oğlu Ahmet Y. yaralandı. Yaralılar sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otomobil sürücüsü gözyaşı dökerken uzun süre sakinleştirilemedi. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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