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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yaşar Aktürk Mahallesi Ünverdi Caddesi'nde A.D."nin kullandığı 79 DP 248 plakalı motosiklet ile V.H. yönetimindeki 06 EA 403 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.D. ile motosiklette bulunan E.Y.D. yaralandı. Yaralılar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kilis 3. Sayfa Haberler

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