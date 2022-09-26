Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Ünal Ozan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BUZ 02 plakalı Ford marka otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sakarya Ford 3. Sayfa Haberler

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