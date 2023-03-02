Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki motosiklet ile akaryakıt istasyonundan çıkan O.D. idaresindeki 54 HH 789 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü M.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sakarya Akyazı 3. Sayfa Haberler

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