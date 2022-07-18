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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre aynı zamanda Kıbrıs Gazisi olan Süleyman G. idaresindeki 43 HE 253 plakalı otomobil Kütahya caddesinden Ulucami Mahallesi 3 Eylül caddesine döndüğü sırada, M.Y. idaresindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü M.Y. yaralandı. Yaralı sürücü 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanan trafik kazasından sonra yapılan araç sorgulamasında motosikletin çalıntı olduğu anlaşıldı. Otomobil sürücüsü Süleyman G., bunu duyması üzerine kendi aracının da bir gün önce çalındığını söylemesi üzerine yapılan incelemede kazaya karıştığı motosikletin kendisine ait olduğunu öğrendi.

Kazaya karışan Süleyman G., " Motosikletim bir gün önce gece evin önünden çalınmıştı. Sonra bugün çarpıştığımız motosikletin bana ait olduğunu öğrendim. Motosikletimi hemen tanıyamadım, çünkü üzerinde bazı değişiklikler yapmışlar, kılıf geçirmişler ve bazı yerlerini sökmüşler." dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - 3. Sayfa

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