Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, İsmet Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alpaslan Türkeş Parkı istikametine seyir halinde olan Orhan Çatal(40) idaresindeki 55 JH 873 plakalı motosiklet, kavşaktan Temel Efendi Sokağa dönüş yapan Selçuk Ç.'nin kullandığı 06 ZUG 88 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı, Bara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Atatürk Bulvarı Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

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