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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mahmut Tekin Kaya idaresindeki 02 AS 818 plakalı otomobil ile Cihan K. idaresindeki 02 ADC 408 plakalı motosiklet, Sümerevler Mahallesi Şehit Mühendis Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesi yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Cihan K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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