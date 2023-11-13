Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Şehit Süleyman Gür Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesinden Aydın Mahallesine seyir halinde olan Sudenaz C. idaresindeki 07 NDD 92 plakalı motosiklet ile İstiklal Mahallesinden hal istikametine seyir halinde olan Uğur Y. idaresindeki 07 LB 619 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Sudenaz C. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA