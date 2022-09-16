Son dakika haberleri! Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandıKOCAELİ Kocaeli'de otomobil ve motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı KOCAELİ Kocaeli'de otomobil ve motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Gazanferbilge Bulvarı ışıklar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre rampa aşağı inen A.B idaresindeki 35 BKV 64 plakalı Toyota marka otomobil sürücüsü, sağa dönmek istediği esnada, aynı istikamette seyir halinde olan A.B idaresindeki 34 VS 8649 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışma sebebiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Durumun ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ardacan Uzun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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