Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ali D., idaresindeki 02 ACG 667 plakalı motosiklet ile ara sokaktan çıkan sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen otomobil çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrası otomobil sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçarken motosiklet sürücüsü ise yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü için sağlık ekiplerine haber verildi. Yaralı sürücü Ali D'ye olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi. Polis ekipleri kazaya neden olan ve daha sonra olay yerinden kaçan sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title