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Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaraladıKaza, Serik ilçesi D 400 Karayolu, Kadıoğlu Kavşağında akşam saatlerinde meydana geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaraladı

Kaza, Serik ilçesi D 400 Karayolu, Kadıoğlu Kavşağında akşam saatlerinde meydana geldi. Manavgat istikametine gitmekte olan Fehmi F. Ö'nün kullandığı 07 ANG 296 plakalı otomobil, Serik istikametine gitmekte olan Alperen Gülaydın'ın kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Gülaydın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Yaralanan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Kadıoğlu Antalya 3. Sayfa Haberler

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