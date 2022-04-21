Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı - Haberler

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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

KUMLUCA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Kumluca ilçesi Bağlık Mahallesi Gödene Caddesi'nde S.Ç. idaresindeki 07 AHV 930 plakalı otomobil ile M.A.'nın kullandığı 07 ASN 437 plakalı motosikletin çarpışması sonucu meydana geldi. Motosiklet sürücüsü M.A. kazada ağır yaralanırken motosiklette yolcu olarak bulunan M.T.D. ise hafif yaralandı. Yaralılar 112 acil ambulansı ile Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet, Otomobil, Antalya, Kumluca, 3. Sayfa, Haberler

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