Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandıTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne yolu üzeri Vakıflar Mahallesi Saray kavşağında meydana geldi. Seyir halindeki otomobil ile hafif ticari araç kavşakta feci şekilde çarpıştı. Çarpışma sonrası hafif ticari araç devrilirken, kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili Ulaş Jandarma Karakolu tarafından soruşturma başlatıldı.