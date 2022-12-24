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Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada

3. Sayfa Haberleri

Düzce(İHA) – Düzce'de kavşağa kontrolsüz giren otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Düzce(İHA) – Düzce'de kavşağa kontrolsüz giren otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada iki sürücü yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Kaza, gece saatlerinde Bahçeşehir Bağlantı yolu üzerinde bulunan dönel kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Melek K. idaresindeki 81 FB 040 plakalı Hyundai marka otomobil, Bahçeşehir bağlantı yoluna girmeye çalışırken Bahçeşehir mevkiinden Düzce Merkez istikametine seyreden Nebil T. idaresindeki 81 ABJ 281 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Melek K. ile hafif ticari araç sürücüsü Nebil T. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılırken yaralı sürücüler Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarında

Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada otomobilin bağlantı yoluna çıkması ve hafif ticari aracın duramayarak otomobile çarpma anları yer aldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Düzce 3. Sayfa Haberler

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