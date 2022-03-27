Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, sürücüler birbirine girdi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesinde bulunan 2 sokağın kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. idaresindeki 41 AIT 459 plakalı Dacia marka hafif ticari araç seyir halindeyken, U.U yönetimindeki 27 HG 826 plakalı BMW marka otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki kişi hafif yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralıların tedavisini olay yerinde yaptı. Kaza sonrasında tutanak tutmak için bir araya gelen araç sürücüleri, tartışarak birbirlerine girdi. Araya giren polis ekipleri, sürücüleri ayırarak kavganın büyümesini önledi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan iki kişinin hafif yaralandığı kaza anı güvenlik kamarası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobil ve hafif ticari aracın, iki sokağın kesişiminde çarpışması yer alıyor. - KOCAELİ