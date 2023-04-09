Otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde elektrikli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza; akşam saatlerinde Korkuteli Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Veli Yılmaz (55) idaresindeki elektrikli motosiklete, iddiaya göre sağ şeritten sol şeride geçicisi sırasında arkadan gelen Ömer G. idaresindeki 07 BFH 790 plakalı otomobilin arkadan çarptı. Çarpışma sonucu Yılmaz ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yılmaz, ilk tedavisinin ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılırken, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ömer G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA