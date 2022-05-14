Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İrfanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 80 ACE 106 plakalı otomobil ile A.Ç. idaresindeki 80 AAE 643 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet kullanılamaz hale gelirken sürücüde yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan A.Ç. ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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