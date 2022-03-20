Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Uzunbanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Y. idaresindeki 80 ACY 244 plakalı otomobil ile Ömer K. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet savrulurken sürücüsü yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title