Mersin haberi... Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Mersin gündem haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
R.Ç. yönetimindeki 01 KA 901 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Ankara Bulvarı kavşağında Can Alpi (57), idaresindeki 33 AFT 026 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Alpi, kurtarılamadı.??????
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - 3. Sayfa