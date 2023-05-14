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Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrilip yan yattı: 3 yaralı

Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrilip yan yattı: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrilerek yan yattı.

Malatya'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrilerek yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Malatya- Elazığ karayolu Çöşnük kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 44 T 0011 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile 44 KF 034 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç devrilerek yan yatarken 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya Tragger 3. Sayfa Haberler

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