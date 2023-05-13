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Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman'da, otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Muhammed Serhan Ç., idaresindeki bisiklet ile İsmet T., idaresindeki 02 ACU 820 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü Muhammed Serhan Ç., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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