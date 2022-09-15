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Otomobil içinde uyuşturucu madde kullanan 5 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Otomobil içinde uyuşturucu madde kullanan 5 kişi yakalandı

Antalya'da araçta uyuşturucu madde kullanan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya'da araçta uyuşturucu madde kullanan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Üzerlerinde çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde çıktı.

Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şüpheli şahıslar yönelik çalışma başlattı. Yapılan denetimlerde araç içerisinde uyuşturucu madde kullanan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Araçta bulunan K.M.G., S.Ö, B.Ö, A.G, ve V.K.'nın üstünde ve araçta yapılan aramalarda 5 gram metamfetamin, 3 gram kokain, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Tragger Antalya 3. Sayfa Haberler

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