Otomobil içerisinde tartıştığı kişiyi öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası - Haberler

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Otomobil içerisinde tartıştığı kişiyi öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil içerisinde tartıştığı kişiyi öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

Kayseri'de, otomobilde tartıştığı şahsı bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu sanık hakkında 25 yıl hapis cezasına karar verildi.

Kayseri'de, otomobilde tartıştığı şahsı bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu sanık hakkında 25 yıl hapis cezasına karar verildi.

28 Aralık 2021 tarihinde Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Mehmet Baldöktü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen yabancı uyruklu M.H.H. ile E. K. ile görüşmek için buluştu. İkili arasında çıkan tartışma sonrasında M.H.H., yanındaki bıçak ile Ercan K.'yi bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Ercan K., ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kayıplara karışan M.H.H., olaydan bir sonra gece Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kaçmaya çalışırken il merkezinde yakalandı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında; sanık M.H.H., 'kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Selçuklu Kayseri Aralık 3. Sayfa Haberler

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