Otomobil içerisinde baygın halde bulundu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin içinde baygın halde bulunan ve hayati tehlikesi olan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Tabiat Parkı içerisinde park halinde bulunan bir otomobilin içerisinde R.Ö., isimli şahsı baygın halde gören vatandaşlar durumu polis ekipleri ile sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan R.Ö., önce Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne, ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan R.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, R.Ö'nün bilinmeyen nedenlerden dolayı fare zehri içerek yaşamına son vermek istediği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN