Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Otomobil içerisinde baygın halde bulundu

Otomobil içerisinde baygın halde bulundu

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin içinde baygın halde bulunan ve hayati tehlikesi olan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin içinde baygın halde bulunan ve hayati tehlikesi olan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Tabiat Parkı içerisinde park halinde bulunan bir otomobilin içerisinde R.Ö., isimli şahsı baygın halde gören vatandaşlar durumu polis ekipleri ile sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan R.Ö., önce Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne, ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan R.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, R.Ö'nün bilinmeyen nedenlerden dolayı fare zehri içerek yaşamına son vermek istediği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman Seçim Sonuçları
Adıyaman Yerel Seçim Sonuçları 2019
Adıyaman Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title