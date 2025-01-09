Otomobil Hırsızları Zonguldak'ta Yakalandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobil çalan 3 şüpheli, polisin takibiyle Zonguldak'ta yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken araç sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, 7 Ocak'ta Körfez'de bir otomobil çalındı. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin A.D., O.E. ve E.D. olduğunu tespit etti. Yapılan takibin ardından şüpheliler Zonguldak'ta yakalanarak Kocaeli'ye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D. serbest bırakıldı, O.E. ve A.D. ise tutuklanırken otomobil sahibine teslim edildi. - KOCAELİ