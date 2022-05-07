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Otomobil hırsızları yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil hırsızları yakayı ele verdi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde oto hırsızlığı şüphelileri 4 kişi ekiplerin çalışması sonucu yakayı ele verdi.

ŞARKIŞLA, SİVAS (İHA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde oto hırsızlığı şüphelileri 4 kişi ekiplerin çalışması sonucu yakayı ele verdi.

Edinilen bilgilere göre, sahibinin yurt dışında olduğu iddia edilen BC SY 571 plakalı otomobil çalınarak köy yollarından Kayseri'ye götürüldüğü öğrenildi. Sivas Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Şarkışla İlçe Jandarma ekipleri Kayseri iline giderek burada inceleme başlattı. İncelemeler sonucu araç, Sivas ilinin Şarkışla ilçesi Gürçayır beldesinde bulundu. Otomobili çaldığı düşünülen T.Ş (26), İ.K (30), M.G (30), İ.K (32) göz altına alındı. Otomobil sahibi yurtdışında olduğu için araç Yediemin otoparkına çekildi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şarkışla, Otomobil, Kayseri, Sivas, 3. Sayfa, Haberler

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