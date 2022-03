Otomobil hırsızları Sultanbeyli'li pazarcı esnafının korkulu rüyası oldu

Sultanbeyli'de pazarcı esnafını canından bezdiren otomobil hırsızları, aynı pazarda esnaflık yapan 3 pazarcının iş için kullandığı pazar aracını çaldı. Pazarcılar, korkulu rüyaları haline gelen otomobil hırsızlarının bir an önce yakalanmasını istiyor.

Sultanbeyli'de hırsızlar, aynı pazarda esnaflık yapan üç ayrı pazarcının kamyonet tarzı pazar arabalarını çaldı. İş için kullandıkları 3 adet pazar arabası farklı tarihlerde çalınan pazar esnafı çalınan arabalarının bir an önce bulunmasını istedi. Ekmek tekneleri ellerinden giden esnaflar, pazar arabalarının her sene hırsızlar tarafından çalındıklarını belirterek mağdur olduklarını ifade etti.

Evlerinin önünden ve hatta pazarda tezgahta durdukları zamanlarda arabalarının çalındığını ifade eden pazar esnafı, arabalarının çalındıkları esnada kamyonetlerin içerisinde piyasa değeri yaklaşık 15 bin liraya ulaşan ürünlerinin olduklarını ifade etti. Farklı tarihlerde 3 adet kamyonet tarzı pazar arabası çalınan esnaf, son zamanlarda artan hırsızlık olayları nedeniyle yaka silkmiş durumda.

"Böyle giderse bir tane bile pazar esnafı ayakta kalamaz"

Arabalarının sürekli çalınmasından şikayet eden Sultanbeyli Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Muhtullah Koca, "Bizim Sultanbeyli ve Sancaktepe'de ayda bir arabamız çalınıyor. Emniyete başvuru yapıyoruz, bize diyorlar ki 'arabanız bulununca size haber vereceğiz'. Bütün esnaflarımız mağdur durumda. Bu mağduriyetimizin giderilmesi için devletimizden yardım istiyoruz. Böyle giderse bir tane bile pazar esnafı ayakta kalamaz. Bazen haftada iki bazen ayda iki tane arabamız çalınıyor. Bu böyle nereye kadar gidecek?" ifadelerini kullandı.

"Her gün hale başkasının arabasıyla gidiyorum"

Pazar arabasının çalınmasıyla çok sıkıntı çektiğini belirten pazarcı esnafı Ömer Ağış, "5 ay önce kapımızın önünden arabamız çalındı. Henüz bu konuyla ilgili hiçbir dönüş olmadı. Biz mağduruz, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Her gün çile çekiyorum, her gün hale başkasının arabasıyla gidiyorum. Ürünlerimizi nakliye çekerek alıyoruz. Her gün 250-300 lira nakliye parası veriyoruz. Bizi kurtarmıyor nakliye. Kazandığım parayı arkadaşlarıma veriyorum onların arabasıyla gittiğim için. Yani bize bir şey kalmıyor" dedi.

"Bu sürekli olan bir şey, her sene pazarcıların arabaları çalınıyor"

Pazarcılar olarak pazar arabalarının her sene çalındığını ifade eden esnaf Cemal Koca, "1 hafta önce gece 2 sıralarında evimin önünden arabamı çaldılar. Sabah kalktığımda arabam yoktu. Hırsızlar, arabamı içinde takımlar, teraziler ve malzemeler hepsi içindeyken çaldılar. 1 hafta oldu hala bulunamadı. ve ben 1 haftadır pazara çıkamıyorum. Bu sürekli olan bir şey, her sene pazarcıların arabaları çalınıyor. Bu işle kimse ilgilenmiyor. Biz mağduruz ve arabamızın bulunmasını istiyoruz. 1 haftadır pazara çıkamadığım için aileme bakamıyorum. Pazarcılar olarak bu konuda sıkıntıdayız" diye ekledi.

Ekmek teknesi hırsızlar tarafından çalınan pazarcı esnafı Adnan Cudir ise, "Bizim de kamyonumuz 4-5 sene önce çalındı. Çok mağdur olduk, kendi mallarımızı halden nakliye ile aldık. Akşamları rica ederek başka arkadaşların arabasını aldık. Çok sıkıntı çektik yani, kendi paramızla ve malımızla çok sıkıntı çektik. Biz pazardayken bir üst sokaktan çaldılar arabamızı" dedi. - İSTANBUL