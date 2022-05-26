Otomobil hemzemin geçitte trenle çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

Karabük'te hemzemin geçitten geçen otomobile trenin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde demir çelik girişi önünde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.D. sevk ve idaresindeki 34 VUU 13 plakalı otomobil Demir Çelik Kavşağı istikametinden gelip tersten giriş yaparak hemzemin geçitten geçmek istediği sırada makinistler G.K. ile F.U. idaresindeki trenle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim e Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa