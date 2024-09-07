Otomobil, hafif ticari aracı önünde böyle sürükledi: 3 yaralı

Otomobil, hafif ticari aracı önünde böyle sürükledi: 3 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tali yoldan çıkan otomobilin caddede seyir halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Güllük Caddesinde Hisar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arife Y'nin kullandığı 07 BAE 278 plakalı hafif ticari araca, Orhan Gazi Caddesinden Güllük Caddesine çıkan Hazan S. A'nın kullandığı 55 ADA 363 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle refüje çıkan hafif ticari araç refüjdeki trafik tabelası ve otomobil arasında sıkışırken kazada araç sürücüleri ve 55 ADA 363 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Eylem E. U. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, tali yoldan çıkan otomobilin aşırı hızlı olduğu, çarptığı hafif ticari aracı olduğu yerde döndürdüğü görüldü.